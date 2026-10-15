У Скала-Подільській громаді розпочинають опалювальний сезон

У Скала-Подільській громаді на Тернопільщині з 15 жовтня розпочинають опалювальний сезон 2026–2027 років. Спочатку тепло подаватимуть у дитячі садки та заклади соціального захисту, де люди перебувають цілодобово.

Про це повідомили на офіційному сайті громади.

Відповідно до розпорядження селищної ради, опалення вмикатимуть поетапно.

У школах, закладах культури та охорони здоров’я опалювальні системи запустять, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль становитиме +8 °C або нижче.

Автономні котельні та комунальні підприємства громади перевели в режим роботи опалювального періоду. Під час опалення передбачено дотримання встановлених лімітів використання енергоносіїв.