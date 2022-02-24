У лісах Чортківщини підгодовують оленів
У Чортківському лісгоспі облаштували 38 годівниць та 2 місця для підгодівлі плямистих оленів. Про це повідомив лісничий Білецького лісництва Михайло Демкович.
За його словами, з 2003 року тут діє напівзакритий вольєр.
“Ми даємо суміш вівса, кукурудзи і ячменю. На одну тварину висипаємо до трьох кілограмів зерна. Влітку вони трошки підпасаються, але все одно у вольєрі ми підгодовуємо впродовж року”.
Зараз у вольєрі живуть 35 оленів.
“Даємо не тільки корм, сіно, овес, а також підсолюємо їм їжу. За рахунок солі в оленів-самців краще ростуть роги. Це кальцій для організму тварини”, – каже Михайло Демкович.
Загальна площа вольєру 120 гектарів.
За словами лісничого, окрім оленів сюди приходять їсти дикі косулі та кабани.
“Площа дозволяє їх розводити, років 3-4 можна їх ще розводити в цьому вольєрі”.
Також на території вольєру є місце для водопою.
Михайло Демкович розповів, що такий вольєр облаштували, аби збільшити популяцію плямистих оленів у цій місцевості.
Джерело: Суспільне