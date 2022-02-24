У лісах Чортківщини підгодовують оленів

У Чортківському лісгоспі облаштували 38 годівниць та 2 місця для підгодівлі плямистих оленів. Про це повідомив лісничий Білецького лісництва Михайло Демкович.

За його словами, з 2003 року тут діє напівзакритий вольєр.

“Ми даємо суміш вівса, кукурудзи і ячменю. На одну тварину висипаємо до трьох кілограмів зерна. Влітку вони трошки підпасаються, але все одно у вольєрі ми підгодовуємо впродовж року”.

Зараз у вольєрі живуть 35 оленів.

“Даємо не тільки корм, сіно, овес, а також підсолюємо їм їжу. За рахунок солі в оленів-самців краще ростуть роги. Це кальцій для організму тварини”, – каже Михайло Демкович.

Загальна площа вольєру 120 гектарів.

За словами лісничого, окрім оленів сюди приходять їсти дикі косулі та кабани.

“Площа дозволяє їх розводити, років 3-4 можна їх ще розводити в цьому вольєрі”.

Також на території вольєру є місце для водопою.

Михайло Демкович розповів, що такий вольєр облаштували, аби збільшити популяцію плямистих оленів у цій місцевості.

Джерело: Суспільне