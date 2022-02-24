12:30 | 24.02.2022
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У лісах Чортківщини підгодовують оленів

marta 0 Views Прокоментуй!

У Чортківському лісгоспі облаштували 38 годівниць та 2 місця для підгодівлі плямистих оленів. Про це повідомив лісничий Білецького лісництва Михайло Демкович.

За його словами, з 2003 року тут діє напівзакритий вольєр.

“Ми даємо суміш вівса, кукурудзи і ячменю. На одну тварину висипаємо до трьох кілограмів зерна. Влітку вони трошки підпасаються, але все одно у вольєрі ми підгодовуємо впродовж року”.

Зараз у вольєрі живуть 35 оленів.

“Даємо не тільки корм, сіно, овес, а також підсолюємо їм їжу. За рахунок солі в оленів-самців краще ростуть роги. Це кальцій для організму тварини”,каже Михайло Демкович.

Загальна площа вольєру 120 гектарів.

За словами лісничого, окрім оленів сюди приходять їсти дикі косулі та кабани.

“Площа дозволяє їх розводити, років 3-4 можна їх ще розводити в цьому вольєрі”.

Також на території вольєру є місце для водопою.

Михайло Демкович розповів, що такий вольєр облаштували, аби збільшити популяцію плямистих оленів у цій місцевості.

Джерело: Суспільне

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