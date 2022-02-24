У випадку евакуації тернополяни можуть ховатися в місцевих церквах

Станом на 24 лютого у Тернополі визначено місця, де мешканці зможуть перебувати у випадку оголошення евакуації, усі вони розташовані в різних мікрорайонах міста.

Серед них:

церква Св. Священномученика Йосафата – вул. Лучаківського,5;

церква Св. Василія Великого – вул. Новий Світ,14;

церква Св. Софії Премудрості Божої – вул. Кривоноса, 2-А;

церква Перенесення мощей Св. Миколая – вул. Карпенка- Миру;

церква Св. Архистратига Михаїла – вул. 15 Квітня, 1-А;

церква Св. Апостола і Євангелиста Івана Богослова – просп. Злуки, 14;

церква Всіх Святих Українського Народу – вул. 15 Квітня, 43-А;

церква Успіння Пресвятої Богородиці – вул. Острозького, 14;

церква Матері Божої Неустанної Помочі – б-р Данила Галицького, 1-Б.