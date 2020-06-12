У лісах Тернопільщини встановлюють точки порятунку за новітніми методами

У рамках спільного проекту Управління туризму Тернопільської облдержадміністрації, аварійно-рятувального загону спеціального призначення обласного Управління ДСНС України та національного природного парку «Дністровський каньйон» розроблено ознакування екологічної стежки «Джуринський каньйон» у Заліщицькому районі.

До слова, лише протягом минулого року локацію відвідало понад 3 000 туристів. Дана місцевість покрита лісами. Це підвищує ризик виникнення ситуацій, коли туристи втрачають орієнтування на маршруті, або ж травмуються і не можуть пояснити рятувальникам про їх місцезнаходження. У зв’язку з цим вперше в області реалізовано проект, який передбачає не лише ознакування маршруту, але і встановлення інформаційних стендів (на них заплановано зазначити правила безпеки для туристів), маркування стежки і встановлення точок порятунку.

Нагадаємо, що точки порятунку – це таблички-ідентифікатори, які дозволяють максимально швидко визначити місцезнаходження особи. Людина лише телефонує на номер «101» та повідомляє номер точки, біля якої вона знаходиться.

Такі ідентифікатори встановляться вздовж локації, а також у суміжному лісовому масиві. Це забезпечить швидке надання допомоги людям, які заблукали або потрапили в екстрену ситуацію.

Також розроблять картографічну схему, на якій буде зазначено GPS – координати кожної точки.

Такий проект у подальшому буде реалізований і на інших туристичних маршрутах області.