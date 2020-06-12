«Герої Небесної Сотні ціною власного життя показали, що Україну неможливо поставити на коліна», – Віктор Овчарук

У пам’ять про Героїв Небесної Сотні на Тернопільщині організували автопробіг, учасниками якого стали батьки героїчно загиблих на майдані у Києві, голова обласної ради Віктор Овчарук, депутати облради, представники громадських організацій.

Учасники акції наголосили на необхідності пам’ятати подвиг Героїв та поклали квіти до їх могил.

Очільник області подякував рідним загиблих за те, що виховали своїх дітей справжніми патріотами.

– Біль Вашої втрати є невимовним, і ця рана буде ятрити завжди, допоки б’ються серця, – сказав Віктор Овчарук. – Герої Небесної Сотні ціною власного життя показали незламний дух нашого народу, те, що державу неможливо поставити на коліна, допоки в ній народжують справжні патріоти. І сьогодні разом із цими квітами складімо данину шани та пам’яті загиблим. Слова зайві – просто пам’ятаймо їх і те, якою дорогою ціною Україна торує шлях до справжньої незалежності. Слава Героям Небесної Сотні! Слава Україні! Тернопільщина пам’ятає своїх Героїв.