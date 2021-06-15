У потязі помер 27-річний житель Тернополя, який їхав на відпочинок

12 червня близько 6 години ранку на спецлінію поліції «102» надійшло повідомлення про те, що у потязі Рахів-Київ помер чоловік.

На станцію «Фастів», де знаходився потяг, негайно виїхала слідчо-оперативна група та з’ясувала, що 27-річний мешканець міста Тернопіль прямував зі своєю дружиною на відпочинок. Вночі він впав із верхньої полиці у потягу та, за попередніми даними, вдарився потилицею. Після падіння чоловік повідомив дружині, що почувається добре, повернувся на верхню полицю та ліг спати. Вранці, дружина виявила тіло чоловіка без ознак життя та викликала швидку. Медики констатували смерть чоловіка. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Наразі поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за ч.1 ч. 115 Кримінального кодексу України. Тіло загиблого без ознак насильницької смерті направлено до моргу.

Поліція висловлює співчуття рідним та близьким загиблого та нагадує пасажирам про неухильне дотримання правил безпеки у поїздах! Подорожуючи на верхніх полицях, використовуйте ремені безпеки та обмежувальні поручні. Бережіть себе та своїх близьких.