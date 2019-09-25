У тернопільському училищі виставка… чудотворних ікон

У Тернопільському вищому професійному училищі №4 ім. М. Паращука 23 вересня 2019 року відкрилась виставка «Духовне відродження нашого краю», – повідомляють у навчальному закладі.

Представлено на ній двадцять освячених копій Чудотворних ікон Богородиці з Тернопільщини. Серед них і Тернопільська чудотворна ікона Божої Матері із церкви Різдва Христового, і Зарваницька, що знаходиться у парафіяльній церкві Святої Трійці, і Почаївська, яка перебуває в Успенському соборі Почаївської лаври, а також Буцнівська, Бережанська та інші. Усі ці унікальні святині є всесвітньо відомими скарбами сакрального мистецтва та духовними оберегами нашого краю.

Експозицію Чудотворних ікон Богородиці Тернопілля створили громадські активісти в рамках проекту «Громада та місто».

«Споконвіків ікони символізували захист. У них просили заступництва, коли приходив ворог. Їхньої опіки та покровительства просимо і сьогодні. В час, коли окупанти зазіхають на нашу свободу, мати таке духовне підсилення дуже важливо», – зауважив один із організаторів виставки, виконавчий директор ГО «Гуртом» Ігор Ковалик.

З інформації, яка знаходиться на кожному із представлених стендів, можна дізнатися про легенди, пов’язані з тією чи іншою іконою Богородиці, а також історичні події, прізвища, факти.

Виставка освячених копій Чудотворних ікон Богородиці з Тернопільщини діятиме у нашому училищі впродовж двох тижнів.