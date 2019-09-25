В тернопільському університеті вшановували пам’ять героя — Степана Стефурака

минула п’ята річниця з дня трагічної загибелі в зоні ООС студента Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Степана Стефурака.

Студент факультету економіки та підприємницької діяльності, активний учасник Революції Гідності, боєць 5-го Окремого батальйону Добровольчого українського корпусу, наймолодший боєць «Правого сектора» Степан Стефурак був ще зовсім молодим, але його відважності можуть позаздрити дорослі чоловіки. Хлопець навесні 2014 року пішов добровольцем на схід України, а восени загинув від мінометних пострілів поблизу села Піски Донецької області.

Активно відстоюючи свою громадянську позицію, будучи патріотом рідної землі, Степан Стефурак вчинками підкріплював свої прагнення до вільної, неподільної та економічно розвиненої України. Він не лише зі зброєю у руках захищав суверенітет країни, а й сумлінно навчався, щоб стати добрим фахівцем і в майбутньому долучитися до розбудови європейської України. Та не судилось…

Щоб гідно вшанувати героя у день пам’яті представники університетської спільноти відвідали могилу Степана Стефурака у с.Топорівці на Івано-Франківщині, зустрілися з родиною хлопця, а також поклали квіти до меморіальної дошки, що розміщена на стінах університету, де колись навчався новітній герой України — Степан Стефурак, – повідомляють у навчальному закладі.

Навчальний тиждень студенти й викладачі розпочали із хвилини мовчання в пам’ять про загиблого.

До вшанування пам’яті долучилися і бойові побратими — Назар Сарабун та Роман Безкостий. Представники «Правого сектора» поділилися спогадами про побратима 24-го — Степана Стефурака.