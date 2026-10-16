У Тернополі 17-річний хлопець нацькував собаку на поліцейську: жінка отримала рвані рани обличчя

У Тернополі 17-річний хлопець, за даними поліції, нацькував собаку на працівницю правоохоронного органу. Жінка отримала рвані рани обличчя та звернулася по медичну допомогу. Слідчі розпочали кримінальне провадження.

Як повідомили у поліції Тернопільської області, інцидент стався в одному з торговельних закладів у центрі міста. Під час обідньої перерви працівниця Тернопільського районного управління поліції стала свідком конфлікту між працівниками супермаркету та групою хлопців.

За інформацією правоохоронців, один із молодиків перебував у закладі із собакою бійцівської породи без намордника. На зауваження охоронця компанія не реагувала та відмовлялася залишити приміщення.

Поліцейська представилася, показала службове посвідчення та зробила хлопцям зауваження. Після цього вони залишили заклад.

Однак, коли жінка вийшла надвір, один із хлопців, за даними поліції, почав нецензурно висловлюватися на її адресу та нацькував на неї собаку. Унаслідок нападу поліцейська отримала рвані рани обличчя.

Після події хлопець залишив місце інциденту. Правоохоронці встановили його особу та місцеперебування. Ним виявився 17-річний житель Тернополя.

За цим фактом слідчі за процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

У поліції також повідомили, що неповнолітній раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців і перебуває на профілактичному обліку. Крім того, у суді розглядають кримінальні провадження, у яких він фігурує як підозрюваний у майнових злочинах.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення хлопцю про підозру та обрання запобіжного заходу.