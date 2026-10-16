Тернопільський ТЦК чоловіка з інвалідністю направив на фронт: він опинився в російському полоні

Володимир Пелещук, який має інвалідність з дитинства, після мобілізації потрапив до 5-ї окремої штурмової бригади. Він служив старшим оператором — гранатометником у розвідувальному підрозділі. У квітні 2026 року після удару FPV-дрона зв’язок із ним зник, а в червні на російських каналах з’явилося відео з військовим.

Обставини мобілізації Володимира Пелещука, його призначення на бойову посаду та спроби домогтися переведення з бойових позицій озвучила адвокатка Олена Степанова під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка розглядає питання можливих порушень у системі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

За словами адвокатки, чоловіка ще у 2012 році виключили з військового обліку за станом здоров’я. Після повторного взяття на облік його визнали придатним до служби, а згодом направили до штурмової бригади. Степанова заявила про можливе знищення документів, розбіжності у висновках військово-лікарської комісії та тривале очікування на переведення військового з лінії бойового зіткнення.

Адвокатка заявила, що чоловіка виключили з військового обліку ще у 2012 році

За словами Олени Степанової, Володимир Пелещук має інвалідність з дитинства. Адвокатка описує її як легку інтелектуальну недостатність і зазначає, що інвалідність чоловікові встановили безстроково.

Вона розповіла, що у 2012 році після медичних обстежень Володимира виключили з військового обліку відповідно до вимог, які діяли на той час. У своєму виступі адвокатка посилалася на пункт 19а наказу №402.

Однак у вересні 2025 року, за її словами, чоловіка затримали працівники ТЦК. Степанова стверджує, що документи, які підтверджували інвалідність Володимира, а також його старий військовий квиток знищили.

Після цього військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до військової служби. Адвокатка заявила, що не розуміє, на яких правових підставах його повторно взяли на військовий облік.

Адвокатка звернула увагу на розбіжності у військово-облікових документах

Олена Степанова також розповіла про відмінності між формулюваннями у висновку ВЛК та записами в новому військовому квитку Володимира Пелещука.

За її словами, у висновку військово-лікарської комісії зазначили, що чоловік придатний до служби у ТЦК та СП, навчальних центрах, підрозділах забезпечення й інших тилових частинах. Водночас у копії нового військового квитка, яку адвокатка отримала у відповідь на запит до військової частини А410, були зазначені статті 64в та 52в.

Степанова вважає, що ці записи свідчать про повну придатність до військової служби, і наголошує на необхідності з’ясувати, чому документи містять такі відмінності та як ухвалювали рішення щодо придатності чоловіка.

Адвокатка повідомила, що зверталася зі скаргами до Державного бюро розслідувань, однак, за її словами, не отримала належної реакції на порушені питання.

Після навчання Володимира Пелещука направили до штурмової бригади

Після проходження базової загальновійськової підготовки Володимира Пелещука направили до 5-ї окремої штурмової бригади. Там він служив старшим оператором — гранатометником у розвідувальному підрозділі.

Олена Степанова поставила під сумнів доцільність такого призначення з огляду на стан здоров’я чоловіка. За її словами, вона повідомляла військову частину про інвалідність військовослужбовця та намагалася домогтися його переведення з бойової посади.

Адвокатка розповіла, що Володимир телефонував їй у сльозах і просив допомогти йому звідти вибратися. Водночас, за її поясненням, чоловік не був визнаний недієздатним і спочатку висловлював готовність служити. Через це вона не могла діяти всупереч його волі.

За словами Степанової, 29 листопада 2025 року Володимира відправили на бойові позиції.

Військова частина майже три місяці обіцяла вивести чоловіка з бойових позицій

Олена Степанова заявила, що зверталася по допомогу щодо Володимира Пелещука до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та військового омбудсмана.

За словами адвокатки, військова частина А4010 обіцяла вивести чоловіка з лінії бойового зіткнення, однак питання не вирішували майже три місяці.

«Частина обіцяла вивести його з ЛБЗ, годували мене завтраками майже 3 місяці», — розповіла Степанова під час засідання тимчасової слідчої комісії.

Адвокатка стверджує, що навіть у день, коли їй принесли сповіщення про зникнення Володимира безвісти, її запевняли, що з ним усе гаразд і з позицією також усе гаразд.

За словами Степанової, після того, як військовий омбудсман призначив перевірку, минуло сім днів — і з’явилося сповіщення про зникнення Володимира безвісти.

У червні на російських каналах з’явилося відео з військовим

У квітні 2026 року після удару FPV-дрона зв’язок із Володимиром Пелещуком зник. Спочатку його вважали зниклим безвісти.

У червні, за словами Олени Степанової, на російських каналах опублікували відео з Володимиром. Так адвокатка дізналася, що чоловік перебуває в російському полоні. На відео він говорив про обставини мобілізації.

Під час засідання тимчасової слідчої комісії представники попросили надати документи для вивчення, зокрема старий і новий військові квитки та висновок ВЛК. Представник комісії зазначив, що обставини справи мають розглянути.

Під час обговорення також порушили питання можливих правових підстав для звільнення чоловіка зі служби після повернення з полону з огляду на його інвалідність. Однак адвокатка наголосила, що намагалася домогтися його переведення ще до того, як його направили на бойові позиції.