У Тернополі частково перекриють рух на перехресті трьох вулиць

З 29 травня по 3 червня 2025 року у Тернополі буде частково обмежено рух транспорту на перехресті вулиць Миколая Коперника – В’ячеслава Чорновола – Івана Франка. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради.

Обмеження пов’язані з проведенням робіт з реконструкції інженерних мереж на вулиці Михайла Грушевського, а також облаштування нових комунікацій на прилеглих ділянках.

На ділянці будуть встановити дорожні знаки, згідно схеми організації дорожнього руху (додається). Просимо водіїв враховувати зміни під час планування маршруту.