Не повернулася з гуртка — знайшли патрульні: історія з щасливим фіналом у Тернополі

Ввечері, близько 21:00, на лінію 102 надійшов тривожний виклик — стривожена мати повідомила, що її 10-річна донька не повернулася додому після занять із малювання та не виходить на зв’язок.

Патрульні Сергій Петришин і Павло Новошицький миттєво відреагували: зібрали необхідну інформацію, передали орієнтування усім екіпажам та розпочали активні пошуки.

Невдовзі інспектори Вадим Терновий та Андрій Венгер виявили дівчинку на одній із вулиць міста, неподалік від дому. Правоохоронці заспокоїли дитину, а патрульні Петришин та Новошицький доправили її до матері.

З матір’ю провели профілактичну бесіду та повідомили про ситуацію ювенальну поліцію. Завдяки злагодженій роботі всієї патрульної служби дитина в безпеці, а родина знову разом.