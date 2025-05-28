16:03 | 28.05.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Бізнес-Погляд 

Порівняння підтяжки грудей з імплантами: що краще вибрати?

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Незадоволення формою грудей може виникати у жінок будь-якого віку — незалежно від материнського досвіду, змін ваги чи вікових факторів. У когось це вроджена асиметрія, знижений тонус або низька щільність тканин, в інших — наслідки лактації, гормональних коливань чи природного птозу. 

Пластичний хірург може запропонувати різні варіанти — від класичної мастопексії до комбінованої корекції з імплантами. І тут важливо не лише розуміти можливості, а й орієнтуватися в реаліях: на процедуру підтяжка грудей ціна залежить від техніки, складності й обсягу втручання, має відповідати як естетичним, так і медичним критеріям.

Підтяжка грудей: повернення форми

Мастопексія — це операція, під час якої хірург видаляє надлишки шкіри, переміщує сосок у більш високу позицію, а саму залозу фіксує в новому положенні. Імпланти при цьому не використовуються. Така операція показана, коли:

  • груди обвисли, але при цьому мають достатню повноту;
  • соски опущені нижче підгрудної складки;
  • після вигодовування верхня частина грудей виглядає порожньою;
  • хочеться зберегти природний розмір, але покращити форму.

Підтяжка не змінює розмір бюсту — вона лише перерозподіляє наявні тканини, робить контур чіткішим, а профіль — вищим.

Збільшення імплантами: фокус на об’ємі

Установка силіконових імплантів — класичний спосіб збільшити груди або надати їм більш округлих форм. Підходить тим, хто:

  • має невеликий розмір від природи;
  • втратив параметри після схуднення або лактації;
  • хоче отримати чіткий обрис і наповненість у верхньому полюсі;
  • прагне збільшити параметри на 1–2 розміри.

Імпланти не підтягують груди в прямому сенсі — якщо є виражений птоз, то лише об’ємного протезування буде недостатньо. У таких випадках лікар може запропонувати поєднати обидві операції.

Комбінована техніка: коли краще разом?

Іноді мастопексія не дає достатньо об’єму, а імплант — не усуває провисання. У таких ситуаціях хірург проводить підтяжку з одночасним встановленням імплантів. Це дозволяє:

  • підняти сосково-ареолярний комплекс;
  • прибрати зайву шкіру;
  • сформувати красивий контур.

Комбінована операція вимагає більш точної оцінки анатомії, глибокого планування та достатнього досвіду хірурга. Але саме такий підхід дозволяє досягти максимально природного і гармонійного результату.

Що враховує лікар при виборі тактики?

Хірург ніколи не орієнтується лише на бажання пацієнтки. Він оцінює:

  • положення сосків відносно підгрудної складки;
  • еластичність шкіри та щільність тканин;
  • кількість залозистого компоненту;
  • симетричність грудей;
  • наявність рубців, розтяжок, історію попередніх втручань.

Будь-яка пластична операція має проводитися з урахуванням анатомії, фізіології й психологічних запитів пацієнтки. Те, що підходить одній жінці, може бути помилковим для іншої. Саме тому вибір завжди персоналізований: огляд, 3D-моделювання, прогнозування результатів з урахуванням стану тканин і пропорцій.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *