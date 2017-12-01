У Тернополі чоловіки у камуфляжі не пропускали журналістку на сесію міськради

30 листопада у Тернополі невідомі чоловіки у камуфляжі не пропускали власкора “Українського радіо” Наталку Колтун на сесію міської ради. Про це журналістка повідомила ІМІ.

За її словами, в цей день під будівлею міськради відбувався пікет мешканців міста, які вимагали відмінити нововведення міського голови щодо оплати за дитсадок тим, хто не має тернопільської прописки.

“Близько 10.00 я прийшла на сесію Тернопільської міської ради із наміром зробити матеріал для філії ПАТ НСТУ “Українське радіо”, оскільки є власкором цього ЗМІ в Тернопільській області. Вхід до міської ради перегородили невідомі люди у камуфляжах, метою яких було не пропустити на засідання депутатів, раніше виключених із лав ВО “Свобода”. Я разом з іншими журналістами і делегатами від протестувальників оминула перший “блок-пост”, але на дверях нас чекали величезні “амбали”, які пропустили частину журналістів, а мені та іншим активістам і журналістам перегородили дорогу”, – розповіла Наталка. При цьому вона зазначила, що ці люди не є офіційною охороною Тернопільської міської ради.

Потрапити журналістці вдалося лише, коли представниця міськради попросила її пропустити.

“Коли я почала вимагати пропустити мене, мотивуючи це відповідальністю за ст.171 ККУ (“Перешкоджання професійній законній діяльності журналіста”), вони попросили показати посвідчення. Поки я діставала посвідчення, нагодилася начальниця патронатного відділу ТМР Катерина Калуш, яка сказала пропустити мене”, – розповіла журналістка.

Вона також додала, що значній частині її колег, аби уникнути травм і пошкодження техніки, вдалося пробитися до зали засідань міської ради лише через 15-20 хвилин після початку сесії.

“На брифінгу міського голови Сергія Надала, на якому він резюмував сесію, його запитали: чому на сесію журналістам і представникам громади доводиться прориватися крізь кордони невідомих людей у камуфляжах, які не є офіційною охороною ТМР? Мер дослівно відповів: “Це запитання не до мене, а до тих, хто не пускав”, – зазначила Наталка Колтун.

Джерело: ІМІ