На Тернопільщині для депутатів місцевих рад провели тренінг з децентралізації

Упродовж тижня тривав на Тернопільщині тренінг на тему «Децентралізація та місцеве самоврядування». Досвідчений тренер Ярослав Максимчук провів семінари у Тернополі, Ланівцях, Кременці, Чорткові. Організувала тренінг Тернопільська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», за сприяння секретаріату партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

На семінарах йшлося про впровадження реформи децентралізації, основні етапи утворення ОТГ, повноваження та відносини органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також про стратегічне планування розвитку громади.

«Учасники тренінгу отримали вичерпну інформацію про Державний фонд регіонального розвитку. Це важлива тема в контексті розвитку інфраструктури. Адже кошти з цього фонду спрямовуються на виконання інвестиційних проектів в регіонах. Учасники заходу мали можливість ознайомитися також із переліком проектів міжнародної технічної допомоги і отримали адреси сайтів, які пропонують гранти. Окрім цього, на тренінгу йшлося про діяльність, обов’язки і права депутатів місцевих рад» – зазначає керівник секретаріату Тернопільської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило.