Екологічна криза на Тернопільщині: як річки і ставки пересихають через замулення?

Ситуація з водними ресурсами в Тернопільській області потребує негайної уваги та вирішення, особливо в умовах зменшення рівня опадів і кліматичних змін. Екоактивіст і голова ГО «Екоальянс» Олександр Філь нещодавно привернув увагу до цих проблем, заявивши, що річки та ставки області поступово пересихають через замулення та відсутність належного догляду, що серйозно впливає на сільську місцевість, де виникає нестача питної води та зниження якості води. Про це йдеться у пубілкації Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області.

В області налічується 1401 річка загальною довжиною 6066 км, 19 водосховищ площею 2922 га та 1272 ставки і водойми загальною площею 6356 га. Проте через зміну клімату та зменшення опадів Тернопільщина переживає ознаки маловоддя. У багатьох населених пунктах спостерігається зниження рівня води в свердловинах і колодязях, а зношені водопровідні мережі призводять до великих втрат води.

Регіональний офіс водних ресурсів області вже вживає заходи для вирішення ситуації. Одним із основних кроків є розробка оптимальних режимів роботи водосховищ та водогосподарських систем, що дозволить забезпечити збалансоване використання водних ресурсів, враховуючи екологічні вимоги. Також передбачається будівництво водозаборів для вододефіцитних населених пунктів після виготовлення проектно-кошторисної документації.

Для зменшення наслідків маловоддя Офіс водних ресурсів рекомендує орендарям водних об’єктів дотримуватись режимів експлуатації, а органам місцевого самоврядування — забезпечити централізоване водопостачання в селах, відновлюючи джерела річок та інвентаризуючи артсвердловини. Крім того, необхідно провести ремонти водогонів для зменшення втрат води.

Офіс водних ресурсів також продовжує моніторинг якості поверхневих вод у місцях антропогенного навантаження та інформує органи влади про можливі зміни в ситуації. У 2024 році було відібрано 228 проб води для лабораторних досліджень, що дозволяє своєчасно виявляти зміни у складі води та попереджати про них громадськість.