У Тернополі діють два реабілітаційні центри для військових

У Тернополі триває системна робота з підтримки військовослужбовців, які повертаються з передової. Одним із ключових напрямів є надання якісної медичної допомоги та повноцінної реабілітації — фізичної й психологічної. Сьогодні у місті функціонують два сучасних реабілітаційних центри, де щороку проходять лікування понад тисячу захисників.

Один із центрів — RECOVERY — розташований на базі третього корпусу міської лікарні швидкої допомоги на вул. Волинській. Він має 46 стаціонарних ліжок та усі умови для медичного, фізичного й психоемоційного відновлення військовослужбовців.

Ще один центр відкрито на вул. Чумацькій. Він повністю збудований за кошти міського бюджету і оснащений новітнім обладнанням. У ньому застосовуються сучасні методики реабілітації, що відповідають європейським стандартам.

«Ми прагнемо, аби кожен наш захисник, який повертається з фронту з пораненнями, мав доступ до якісної допомоги. У місті працюють два центри, де надається як медична, так і психологічна реабілітація. Для тих, кому складно пересуватись, організовано транспорт до місця лікування», — підкреслив міський голова Сергій Надал.

Також у Тернополі діє програма групової реабілітації, що дозволяє військовим проходити відновлення разом. Це сприяє кращій емоційній підтримці та прискорює процес одужання.

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