Тернопільщина у скорботі: підтвердилася загибель захисника Сергія Зайця, який вважався зниклим безвісти

Гірка звістка сколихнула Підволочиську громаду: у боях за Україну загинув наш земляк — Сергій Миколайович Заяць, 1985 року народження, солдат Збройних Сил України, боєць 33 окремої механізованої бригади.

Із листопада 2024 року Сергій вважався безвісти зниклим, однак тепер надії змінила важка правда: Герой віддав своє життя, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Він загинув, боронячи рідну землю від ворога.

🙏 Підволочиська селищна рада висловлює щире співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам загиблого. Разом із вами — сумуємо, молимося, пам’ятаємо…

🇺🇦 Вічна памʼять і слава Герою!

Не забудемо. Не пробачимо.