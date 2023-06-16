У Тернополі пенсіонерка віддала шахраям майже 161 тисячу гривень
Скориставшись довірою тернополянки, шахраї видурили у неї усі заощадження. Із заявою до Тернопільського районного управління поліції звернулася місцева мешканка 1947 року народження.
Жінка розповіла, що після того, як поспілкувалася з невідомими, втратила усе, що відкладала впродовж останніх кількох років.
На місце злочину виїжджали слідчі та оперативні працівники. За словами пенсіонерки, до неї ще 7 червня на стаціонарний телефон зателефонував невідомий і повідомив, що її донька потрапила в аварію, травмувалася та необхідна дорога операція.
Жінка сказала, що має кошти й готова платити, але інформацію про ДТП не перевірила, оскільки донька мешкає у Німеччині.
Додзвонювач сказав, що за деякий час до неї прийде два лікарі і гроші потрібно віддати їм.
Тернополянка все виконала. За годину у помешканні вже були невідомі, взяли гроші й пішли. До поліції пенсіонерка звернулася після того, як поспілкувалася з донькою і зрозуміла, що втратила усе через свою довірливість.
Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 190 ККУ. Оперативники розшукують зловмисників та вивчають відео з камер спостережень. Триває слідство.