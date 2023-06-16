На Тернопільщині чоловік викрав знайомого

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини інкримінують поліцейські Тернопільщини 40-річному мешканцю Одещини. Чоловік у такий протиправний спосіб помстився знайомому.

З заявою про злочин до працівників поліції №2 (м. Ланівці) звернувся житель Одеської області, який через воєнні дії тимчасово проживає у Ланівцях. Він розповів що його знайомий, застосовуючи насильство, викрав його та намагався вивезти у невідомому напрямку.

Працівники поліції з’ясували, що підозрюваний теж приїхав до міста з іншої області. Обидва переселенці добре знали один одного і деякий час працювали разом. Саме через втрату роботи між ними склалися неприязні стосунки. Після чергової сварки потерпілий пошкодив автівку колишнього роботодавця. А той вирішив помститися. Під час зустрічі він погрожуючи, силоміць запхнув чоловіка у автомобіль і поїхав з місця події. Потерпілому вдалося відкрити багажник і вибратися з машини просто під час руху транспорту. Він одразу подався в поліцію.

Підозрюваного у злочині поліцейські затримали згідно статті 208 КПК України. Кривдник заявив, що хотів залякати вже колишнього товариша та вивезти за межі міста. Такі протиправні дії слідчі кваліфікували згідно частини 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголошено підозру. Затриманому загрожує до п’яти років ув’язнення.

Досудове розслідування триває.