11:32 | 9.11.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі поблизу магазину «Опілля» виникла пожежа

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

8 листопада в м.Тернопіль на вул. Текстильна, поблизу фірмового магазину ТОВ «Опілля» виникла пожежа. Горіла покрівля закинутої порожньої складської будівлі. До місця події вирушив черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини та співробітники оперативно-координаційного центру.

На момент прибуття підрозділів ДСНС горіння поширилось на площі близько 60 м.кв. Рятувальники негайно спрямували всі сили та засоби на боротьбу з вогнем. О 17:00 пожежу вдалось локалізувати, а о 17:49 її повністю ліквідовано.

Під час гасіння врятовано будівлю. Обставини виникнення пожежі встановлюються.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *