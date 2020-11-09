У Тернополі поблизу магазину «Опілля» виникла пожежа

8 листопада в м.Тернопіль на вул. Текстильна, поблизу фірмового магазину ТОВ «Опілля» виникла пожежа. Горіла покрівля закинутої порожньої складської будівлі. До місця події вирушив черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини та співробітники оперативно-координаційного центру.

На момент прибуття підрозділів ДСНС горіння поширилось на площі близько 60 м.кв. Рятувальники негайно спрямували всі сили та засоби на боротьбу з вогнем. О 17:00 пожежу вдалось локалізувати, а о 17:49 її повністю ліквідовано.

Під час гасіння врятовано будівлю. Обставини виникнення пожежі встановлюються.