У Тернополі передчасно померла досвідчена лікарка Людмила Алексеєнко

Передчасно померла доцент кафедри педіатрії Алексеєнко Людмили Іванівни. Про це повідомляють у Тернопільській міській дитячій комунальній лікарні.

З великим сумом повідомляємо про передчасну смерть Алексеєнко Людмили Іванівни.

Доцента кафедри педіатрії, яка все життя пропрацювала пліч-о-пліч з нами в інфекційному відділенні. Царство небесне і вічна пам‘ять чудовому лікарю, хорошому викладачу, прекрасній мамі, бабусі, дружині.

Колектив лікарні висловлює щирі співчуття рідним! – йдеться у повідломленні.