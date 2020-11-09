11:07 | 9.11.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі передчасно померла досвідчена лікарка Людмила Алексеєнко

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Передчасно померла доцент кафедри педіатрії Алексеєнко Людмили Іванівни. Про це повідомляють у Тернопільській міській дитячій комунальній лікарні.

  • З великим сумом повідомляємо про передчасну смерть Алексеєнко Людмили Іванівни.
    Доцента кафедри педіатрії, яка все життя пропрацювала пліч-о-пліч з нами в інфекційному відділенні. Царство небесне і вічна пам‘ять чудовому лікарю, хорошому викладачу, прекрасній мамі, бабусі, дружині.
    Колектив лікарні висловлює щирі співчуття рідним! – йдеться у повідломленні.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *