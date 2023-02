У Тернополі поділять 4 млн грн на висвітлення діяльності міськради

З початку поточного року Тернопільська міська рада активно взялась за пошук підрядників, що працюватимуть над висвітленням її діяльності. Охопити вирішили фактично усі види засобів масової інформації – друковану пресу, телебачення та радіо. Загальна очікувана вартість усіх оголошених тендерів – 4 млн грн.

Друк

Перша трилотова закупівля була оголошена міськрадою 10-го січня та стосувалась послуг друкованої преси. Боротись за кожен з трьох лотів прийшла пара місцевих фірм: ТОВ «Нова Тернопільська газета» Зіновія Залуцького і Миколи Мартинчука та ПП «Пресова агенція Вільне життя» Ігоря і Євгена Федоришиних, синів заслуженого журналіста України Петра Федоришина.

Боротьба була суто номінальна – на аукціонах суперники не торгувались, лишаючи незмінною свою першу зроблену ставку.

Перший лот очікуваною вартістю 500 тис. грн – послуги з друку інформаційних блоків «Тернопільська міська рада інформує». Публікувати планують традиційну для таких замовлень інформацію – рішення органів влади, проекти регуляторних актів, інформацію про аукціони, оголошення, конкурси та ін. За рік замовник планує оприлюднити матеріалів загальною площею не менше 110 тис. кв. см. Розповсюджувати ці «інформбюлетені» підрядник має разом зі своїм основним періодичним виданням.

На аукціоні пропозиція «Нової Тернопільської газети» виявилась на 450 гривень вигіднішою ніж у суперника, тож контракт, а з ним і 449,4 тис. грн, отримає видання заслуженого журналіста України Миколи Мартинчука.

Другий лот – інформаційне висвітлення діяльності Тернопільської міської ради. Тут суперники помінялись ролями. Тепер вже «Пресова агенція Вільне життя» скидає 2 тисячі від півмільйонної очікуваної вартості і забирає замовлення за 498 тис. грн. Конкурент же вирішив не торгуватись взагалі. Цікаво, що у версії замовника «висвітлення діяльності» – це інформація про соціально-економічний розвиток міста, підприємництва, події громадського життя, актуальні новини та ін. А також прописана вимога про те, що тексти матеріалів виданню надаватиме замовник.

І нарешті третій лот – друк звітів про діяльність Тернопільської міської ради окремими інформаційними листками. Очікувана вартість – 200 тис. грн. Публікувати планують депутатські звіти та звіти ради з нагоди визначних дат. Попри фактично ідентичні до попередніх лотів вимоги обидва учасники допустились формальних помилок, тож у підсумку їхні пропозиції було відхилено.

Відео

На телевізійні послуги Тернопільська міська рада виділила прогнозовано більше. Загальна очікувана вартість трилотової закупівлі – 2 млн грн. Однак і тут медіапідприємства не проявили особливого завзяття та майже не боролись під час аукціонів.

За перший лот – виготовлення 100 інформаційних сюжетів про новини громади, поборолось двоє учасників: ТОВ «TV-4», співзасновником якого є екснардеп та підприємець Ярослав Джоджик, а також ПП «Телерадіокомпанія «Тернопіль-медіа» Олега Лахити, який і сам балотувався до Тернопільської міськради в 2015-му році.

Власне, «Тернопіль-медіа» і дістався цей підряд за 399,9 тис. грн, що лише на 100 гривень дешевше очікуваної вартості та пропозиції суперника.

За згадану суму підрядник має підготувати сотню сюжетів хронометражем не менше 3 хвилин. При цьому в тендерній документації замовник чітко прописав обов’язок виконавця подавати підготовлену відео-продукцію на затвердження міськради.

Другий, дещо дорожчий лот – виготовлення та трансляція програм прямого ефіру. За нього рада готова була заплатити 600 тис. грн. Однак і тут особливо змагатись не довелось – пропозиція в 599,04 тис. грн і замовлення дісталось вже знайомому нам ТОВ «TV-4». А от ПП «Телерадіокомпанія «Тернопіль-медіа» та ПП «Файне місто» депутата Тернопільської міської ради Юрія Фартушняка хоч і прийшли на торги, однак змагались суто номінально. Фірми запросили за свої послуги по 600 тисяч і більше не торгувались.

Виконуючи це замовлення «TV-4» має запустити нову інформаційно-аналітичну телепередачу та транслювати її в прямому ефірі з можливістю телефонного дозвону глядачів у студію. Хронометраж передачі – до 1 години, кількість ефірів – 40. При цьому замовник буде давати журналістами доручення по кожній телепередачі щодо висвітлення тих чи інших заходів та подій.

Останній та найдорожчий лот – виготовлення відеозвітів, інтерв’ю в студії тощо, який міська рад оцінила в 1 млн грн. Тут до потенційних учасників висунули вимоги не лише щодо власне телеканалу, а й наявності діючих сторінок в мережах Facebook та Instagram для публікації і таргетування контенту. Технічних обмежень теж побільшало. У потенційного підрядника повинна бути можливість проводити мультикамерну зйомку та онлайн-трансляцію, забезпечувати одночасну роботу до 4 знімальних груп в різних локаціях та проводити зйомку в студії обладнаній професійною відеостіною з рідкокристалічних моніторів.

За цей підряд позмагались «Тернопіль-медіа», з пропозицією 999,9 тис. грн, та «Файне місто», яке готове було виконати замовлення на 4 гривні дорожче. У підсумку 2-го лютого «Тернопіль-медіа» та міська рад підписали відповідний договір і медійникам доручили виготовити до кінця року 248 відеоматеріалів, адаптувавши їх потім і для соцмереж.

Аудіо

З оголошенням тендеру на послуги радіостанцій у Тернопільській раді не поспішали. Лише 1-го лютого в Prozorro з’явилось відповідне оголошення на дволотову закупівлю очікуваною вартістю 400 тис. грн. Шукатимуть підрядників, які до кінця року надаватимуть послуги радіостудій та висвітлюватимуть діяльність міської ради на радіо.

Розповсюдження

Ще однією закупівлею Тернопільської міської ради стало оголошення 17-грудня закупівлі послуги з розповсюдження відеоінформаційної продукції. При очікуваній вартості замовлення в 400 тис. грн замовник абсолютно не конкретизував вимоги щодо кількості та хронометражу відеоматеріалів.

Від майбутнього підрядника вимагалось розміщувати на власному телеканалі, Facebook та YouTube сторінках, а також офіційному сайті каналу відеоролики, які буде надавати сама міська рада. При чому на телеканалі ці ролики мають виходити в Prime-time, тобто в період з 19:00 по 22:00, а також у повторі з 7:00 до 17:00.

Позмагатись за таку неконкретизовану задачу вирішили знайоме нам ПП «Файне місто» та ПП «Телерадіокомпанія «Смайл» Сергія Ветрова і Олега Лахити, якому, як ми вже писали, належить і ПП «Телерадіокомпанія «Тернопіль-медіа».

«Файне місто» взагалі не торгувалось, а от ТРК «Смайл» дещо скинуло, і з пропозицією в 399,9 тис. грн виграло торги.

Ця публікація стала можливою завдяки фінансовій підтримці Black Sea Trust, a Project of the German Marshall Fund of the United States. Думки, висловлені в цій публікації, не обов’язково представляють думку Black Sea Trust або його партнерів.

Наші Гроші