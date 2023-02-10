У господарстві «ГАДЗ», попри війну, збільшують кількість робочих місць та інвестують мільйони у розвиток



Поки українські захисники тримають оборону і виганяють з рідної землі російську нечисть, на Чортківщині повним ходом працює потужний тил.

У цьому вкотре переконався начальник Чортківської районної військової адміністрації Володимир Шипітко, перебуваючи з робочим візитом у фермерському господарстві «ГАДЗ», що в селі Трибухівці.

Під час зустрічі з його керівником Петром Гадзом мова йшла про стан та перспективи розвитку підприємства, повідомляють у Чортківській районній державній адміністрації.

– Завдяки ентузіазму та наполегливості Петра Івановича господарство є одним із найкращих та найавторитетніших в аграрному житті Чортківщини. А похвалитися дійсно є чим. Взяти хоча б кількість працюючих. Сьогодні цей показник складає 905 осіб. Тобто, в період війни він збільшився рівно на 503. Крім того, кількість працюючих на 1 га саду у 2022 році склала 1,5 робочих місця. А сплата податків на 1 га саду становить 96785 гривень. До слова, це найвищий показник в Україні,– повідомили у Чортківській РДА.

Окрім цього, в період війни господарство інвестувало в основні засоби та капітальне будівництво 355 млн гривень. У планах на 2023 рік ця цифра складає 280 млн гривень, що додатково дасть можливість розширитися ще на 200 робочих місць.

– Дійсно, масштаби вражають. І на цьому господарство не зупиняється. Володимир Шипітко оглянув переробні цехи підприємства, поспілкувався з його працівниками та відзначив важливість кожного, хто в такий важкий час своєю працею забезпечує продовольчу безпеку України. Чортківщина має чим пишатися!– наголосили у Чортківській РДА.