На Тернопільщині перекинувся автомобіль: пасажир у важкому стані

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 01.30 годин 23 серпня в с. Хмелиська Підволочиської територіальної громади.

Як стало відомо «Погляду», водій автомобіля «Renault Trafic» не впорався з керуванням, призвело до перекидання транспортного засобу.

Внаслідок аварії травмувався пасажир автомобіля, 24-річний чоловік. Потерпілого з закритою черепно-мозковою травмою та численними травмами органів тіла госпіталізовано в КНП«Тернопільську обласну клінічну лікарню».