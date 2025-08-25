У Канаді з’явився напис «Chortkiv» на стелі побратимства Вайтгорса

Вайтгорс і Чортків: символ дружби до Дня Незалежності України 🇨🇦🇺🇦

З нагоди Дня Незалежності України у канадському місті Вайтгорс (провінція Юкон), яке у 2023 році стало містом-побратимом Чорткова, на вітальній стелі з’явився новий надпис – «Chortkiv». Тепер назва українського міста розміщена поруч із назвами інших побратимів Вайтгорса – Джуно (США), Ушику (Японія) та Лансьє (Франція).

До святкування долучилися й інші друзі Чорткова: вітання з Днем Незалежності надійшли з Латвії, Швеції та Польщі.

Співпраця між Чортковом і Вайтгорсом активно розвивається. У 2024 році канадська делегація відвідала Чортків, передавши два автомобілі та медикаменти для українських захисників. Також завдяки партнерам було придбано унікальний пристрій для альтернативної комунікації для вихованця центру «Дорога в життя» вартістю близько 20 тисяч доларів, кухонне обладнання для «Палацу дітей та юнацтва» та іншу необхідну допомогу.

Важливу роль у налагодженні партнерських відносин відіграє організація Yukon Support Ukraine, яка з перших днів повномасштабної війни підтримує українців та активно сприяє співпраці Чорткова і Вайтгорса.

Такі ініціативи ще раз підтверджують: дружба між громадами двох країн стає міцнішою, а підтримка України у світі – відчутною і щирою.