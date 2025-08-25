Родина Сінкевичів-Харчуків: Три покоління борців за незалежність України

Родина Сінкевичів-Харчуків з Лановеччини на Тернопільщині є прикладом нескінченної відданості боротьбі за незалежність України. Три покоління цієї родини стали героями, які пройшли через віки й війни, залишивши слід у серцях нащадків.

Прадід Дмитра Харчука, Степан Сінкевич, був воїном армії УНР, а його правнуки — Дмитро та Ярослав, продовжили сімейну традицію боротьби, долучившись до Збройних сил України. Сім’я, яка пережила тяжкі часи, продовжує передавати наступним поколінням важливість боротьби за свободу.

Дмитро Харчук, ветеран російсько-української війни, розповідає, що свій позивний «Грім» він взяв на честь свого дідуся, також Дмитра Харчука, який пережив заслання в Сибір за свої погляди щодо УПА. Вірячи, що позивний допоможе йому у боротьбі, Дмитро був готовий пройти через всі труднощі війни, аби перемогти ворога. Його відданість Україні та спадщина дідуся стали частиною його сили на полі бою.

Дмитро брав участь в АТО у складі 80-ї десантно-штурмової бригади, а з початком повномасштабного вторгнення він знову став добровольцем. Під час бойових дій на південному сході України Дмитро зазнав серйозних травм. Проте його відвага та рішучість не дозволили йому зупинитися. Тепер, після тривалого лікування, він активно займається волонтерською діяльністю та допомагає ветеранам адаптуватися до мирного життя.

Історія родини продовжується через двоюрідного брата Дмитра — Ярослава Григор’єва, який також став на захист України ще в 2014 році. Пройшовши через російський полон, Ярослав знову повернувся на фронт, щоб боротися за свою країну.

Галина Григор’єва-Харчук, мати Ярослава, розповідає, що історія боротьби їх родини стала частиною національної свідомості. Вона передала дітям ці важливі уроки, аби вони розуміли, що боротися за Україну — це частина їхнього роду.

Вчителька історії з Ланівців, Юлія Бурак, досліджує цю родину і використовує їхню історію на уроках, як приклад того, як покоління борців за незалежність формують нових героїв для України.

Ця родина є яскравим прикладом безмежної відданості своїй країні, їхня історія надихає нові покоління, показуючи, що боротьба за Україну — це не лише війна, а й спадщина, яка передається з покоління в покоління.

За інф. Суспільне