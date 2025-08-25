У Тернополі на пішохідному переході автомобіль збив двох дівчаток

На вихідних у Тернополі трапилась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали дві дівчинки віком дев’ять та вісім років. Подія сталася на нерегульованому пішохідному переході, коли школярки переходили дорогу і на них наїхав автомобіль ЗАЗ.

Після інциденту потерпілим була надана медична допомога. Поліцейські встановлюють усі обставини події та проводить перевірку. Вони закликають учасників дорожнього руху бути максимально уважними та дотримуватися правил безпеки.

Після завершення перевірки будуть вжиті всі необхідні заходи.