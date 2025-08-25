Микола Митник та Ніна Шкільнюк отримали почесні звання від Президента України

З нагоди Дня Незалежності Президент України відзначив двох жителів Тернопільщини

З нагоди святкування Дня Незалежності України Президент Володимир Зеленський присвоїв державні нагороди двом видатним жителям Тернопільщини:

Микола Митник, ректор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, отримав почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

Ніна Шкільнюк, лікар відділення Комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна клінічна лікарня», удостоєна звання «Заслужений лікар України».

Вітаємо наших земляків з такими високими відзнаками та дякуємо за їхній вклад у розвиток української державності.

Слава Україні!