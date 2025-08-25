У Тернополі чоловік влаштував стрілянину біля лікарі

У понеділок, 25 серпня, близько 11:30 до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину на території обласної клінічної психоневрологічної лікарні. На виклик оперативно прибули профільні служби та підрозділи поліції.

Правоохоронці, зокрема співробітники управління патрульної поліції, швидко встановили, що правопорушником є 45-річний житель Тернополя. Чоловіка виявили безпосередньо на місці події. Під час поверхневої перевірки у нього було вилучено предмет, схожий на стартовий пістолет.

Попередньо, під час інциденту постраждалих немає. Наразі поліцейські продовжують працювати на місці події, встановлюючи свідків та очевидців, щоб з’ясувати всі обставини інциденту.

Вирішується питання щодо притягнення правопорушника до відповідальності за хуліганські дії. Поліція не виключає можливість додаткових обвинувачень у залежності від результатів розслідування.

Спільно з місцевими властями, правоохоронці працюють над тим, щоб з’ясувати мотиви і причини стрілянини, а також перевіряють інформацію про можливі зв’язки правопорушника з іншими правопорушеннями.

Розслідування триває.