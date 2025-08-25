18:44 | 25.08.2025
У Тернополі тимчасово змінено рух тролейбусів через аварію

У Тернополі через провал дорожнього покриття на вулиці Руській, поблизу підйому від дамби Тернопільського ставу, тимчасово змінено маршрут тролейбусів. Проведення аварійно-ремонтних робіт вимагає негайного втручання комунальних служб.

На час ліквідації аварії тролейбуси маршрутів №2, №5 та №6 не курсуватимуть звичною дорогою від дамби. Вони рухатимуться через вулиці Торговиця, Острозького, Пирогова, Гоголя, а потім повернуться на свої постійні маршрути.

Інформацію про відновлення звичного графіка руху буде надано додатково.

