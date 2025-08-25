Частина будинків «Східного» і «Канади» залишиться без води 26 серпня

У вівторок, 26 серпня, з 9:00 до 21:00 через аварійні роботи буде припинена подача холодної води до житлових будинків та адміністративних приміщень на наступних вулицях:

🔹 пр-т Степана Бандери (від №25 до №87)

🔹 вул. Нова

🔹 вул. Станіслава Дністрянського

🔹 вул. Євгена Мєшковського

🔹 вул. Івана Богуна

🔹 вул. Андрія Чайковського

🔹 вул. Василя Стефаника

🔹 вул. Андрія Малишка

🔹 вул. Новосонячна

🔹 вул. Сонячна

🔹 вул. Глибока

🔹 вул. В’ячеслава Будзиновського

🔹 вул. Івана Сірка

Тенопільводоканал просить вибачити за тимчасові незручності та завчасно подбати про запаси води.