У Тернополі правовий ліцей №2 розділили на академічний ліцей «Консул» і початкову школу

На засіданні чергової 61-ї сесії Тернопільської міської ради депутати прийняли рішення про реорганізацію Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-правовий ліцей №2».

Рішення передбачає поділ правового ліцею № 2 на два окремі заклади освіти: Тернопільський академічний ліцей «Консул» та Тернопільську початкову школу № 4. Для кожного закладу затверджено окремий статут, який визначає його призначення, організацію роботи, управління та освітню діяльність.

Зокрема академічний ліцей «Консул» працюватиме за адресою вул. Новий Світ, 11. Його основним завданням буде забезпечення профільної середньої освіти. Водночас базову середню освіту для учнів 5-9 класів забезпечуватиме структурний підрозділ ліцею – «Гімназія». Він входитиме до складу закладу.

У статуті ліцею передбачено профільне навчання за відповідними освітніми кластерами: мовно-літературний, соціально-гуманітарний, STEM-кластери. І, відповідно, визначаються такі профілі навчання: філологічний, правовий, математичний.

Другий заклад – Тернопільська початкова школа № 4, працюватиме за адресою вул. Устима Кармелюка, 15. Вона забезпечуватиме здобуття початкової освіти.

Реорганізація передбачає розмежування початкової, базової та профільної середньої освіти між окремими закладами, що дозволить чітко визначити їхні освітні завдання та організацію навчального процесу.