Дорога, якою проводжають Героїв: у Бережанах вимагають ремонту та автобусного сполучення до кладовища

У Бережанах на Тернопільщині порушили питання стану дороги від міського кладовища через село Рай у напрямку Лісників, а також відсутності автобусного сполучення до місця поховань. Із відповідним зверненням до обласної влади та Бережанської міської ради виступила Людмила Александрович.

За її словами, дорога перебуває в поганому стані — на покритті багато ям. Особливо болючою цю проблему вона називає через те, що саме цим шляхом проводжають в останню путь полеглих захисників України.

На прощання з військовими приїжджають їхні побратими з різних куточків країни, долаючи сотні кілометрів, щоб віддати шану загиблим.

Людмила Александрович зазначає, що дорога зазнала значних пошкоджень під час ремонту траси Тернопіль — Рогатин, коли нею організували об’їзд. Через інтенсивний рух транспорту дорожнє покриття суттєво погіршилося.

Вона звернулася до Тернопільської обласної державної адміністрації, Департаменту розвитку інфраструктури та інших відповідальних служб із проханням обстежити дорогу й повідомити, чи планують її відновлювати та в які терміни.

Просять організувати автобус до кладовища

Ще одне питання, на якому наголошує авторка звернення, — транспортне сполучення з кладовищем.

За її словами, рідні загиблих військових не завжди мають власний автомобіль або фізичну можливість самостійно дістатися до місця поховання. Особливо складно це літнім батькам, які втратили своїх дітей.

Людмила Александрович просить Бережанську міську раду розглянути можливість організувати автобус до кладовища хоча б раз на тиждень — у зручний для людей день і час.

«Наші Захисники заслуговують на повагу не лише на словах. Їхні родини заслуговують на увагу, турботу та реальні дії», — наголосила авторка звернення.

Вона закликала відповідальні установи відреагувати на обидва питання та надати відповідь щодо можливого ремонту дороги й організації автобусного сполучення.

Наразі в оприлюдненому дописі немає інформації про рішення відповідних служб чи заплановані терміни виконання робіт.