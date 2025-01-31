У Тернополі ремонтують пішохідну зону на мосту на вул.Руській

Цими днями у Тернополі тривають роботи з ремонту пішохідної зони шляхопроводу на вулиці Руській. Роботи виконуються в межах експлуатаційного утримання штучних споруд.

Наразі фахівці проводять підготовці роботи, зокрема, влаштування опалубки, армування та бетонування пошкоджених ділянок. Завдяки цьому пішохідна зона стане безпечнішою та комфортнішою для містян.

Міська рада просить водіїв та пішоходів бути уважними в зоні проведення робіт.