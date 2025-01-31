Житель Зборова влаштував наркопритон в гаражі

Упродовж кількох місяців на території одного із гаражних кооперативів Зборова систематично збиралися люди, які вживали наркотичні засоби та психотропи. Наркопритон у своєму гаражі організував місцевий житель.

Слідчі Зборівського відділення поліції встановили, що один із гостей закуповував наркотики через інтернет-магазини й вже після цього реалізовував їх тим, хто приходив в гараж.

Працівники поліції у ході проведених оперативних заходів припинили правопорушення. Четверо учасників незаконних зустрічей постануть перед судом. Їм слідчі вже оголосили підозри: власнику гаражного приміщення інкримінують організацію місця для незаконного вживання заборонених речовин (ст. 317 ККУ) та схиляння до вживання наркотичних засобів (ст. 315 ККУ).

За це жителю Зборова загрожує від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі. Його спільники також відповідатимуть перед законом за статтею 315 ККУ та відповідно до статті 307 (незаконний збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів. Триває слідство.