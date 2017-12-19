У Тернополі священики працювали над стратегією духовної опіки молоді

14 грудня у Тернополі відбулася друга формаційно-інформаційна зустріч для священників Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ у рамках курсу молодіжного апостоляту парафії МАПа. Отці вчергове зустрілися, щоб вдосконалити свої навики, обговорити виклики, які стоять сьогодні перед Церквою у сфері душпастирства молоді, та розпрацювали основні напрямки стратегії парафій УГКЦ.

Організатором зустрічі, яка відбулася з благословення Архиєпископа і Митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія (Семенюка), стала Комісія у справах молоді Тернопільсько-Зборівської архиєпархії на чолі з о. Орестом Павліським. Гостями зустрічі стали отець Ростислав Пендюк, голова Комісії у справах молоді УГКЦ, та Наталія Шалата, керівник проектів Львівської освітньої фундації.

Цього разу священики, які займаються працею з молоддю, освоїли навики з написання проектів, обговорили як шукати гранди на молодіжні проекти. Попередня зустріч відбулася у Марійському духовному центрі Зарваниці.

прес-служба архиєпархії