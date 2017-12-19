На Тернопільщині виставили на продаж об’єкт незавершеного будівництва – 40-квартирний житловий будинок

26 грудня 2017 року на аукціоні в електронній формі Українською універсальною біржею (https://uub.com.ua) буде проведено продаж об’єкта державної власності – об’єкта незавершеного будівництва – 40-квартирного житлового будинку.

Електронні торги триватимуть з 11.00 до 13.00.

Об’єкт повернутий в державну власністьта знаходиться по вул. Паращука, 5, м. Теребовля, Тернопільська область, на земельній ділянці площею 0,2211 га.

По будівлі, в цілому, закінчено влаштування фундаментів, частково виконано стіни підвалу із бетонних блоків. Готовність об’єкта становить: до 5,56 %.

Початкова ціна складає 647, 112 тис грн.

Кінцевий термін прийняття заяв: 22 грудня 2017 року до 13.00.

Бажаючі придбати об’єкт можуть оглянути його за місцем розташування у робочі дні. Отримати більш детальну інформацію щодо об’єкта та умов його продажу можна в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, тел. (0352) 25-04-87.