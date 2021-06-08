У Тернополі свято “Випускник-2021” відбудеться стовідсотково, – Ольга Похиляк

8 червня у школах Тернополя пролунав останній дзвоник, а вже 2 липня у місті відбудеться випускний. Через пандемію коронавірусу проведення урочистої ходи випускників було під загрозою. Як повідомляли раніше в управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради, рішення про те, бути чи ні ході випускників, залежало безпосередньо від того, якою буде ситуація із захворюваністю на Covid-19 у місті.

Оскільки кількість хворих на Covid-19 значними темпами спадає, то найімовірніше, що тернополянам все ж таки пощастить побачити усю велич і красу тернопільських випускників, які урочисто йтимуть центральною вулицею міста.

“На щастя, у Тернополі щодня меншає кількість людей, які хворіють на коронавірус. Тому, надіємося… Свято “Випускник-2021” відбудеться стовідсотково. Якщо ситуація із захворюваністю на Covid-19 не погіршуватимуться, а покращуватиметься й надалі, то хода випускників також відбудеться“, – каже начальниця управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк.

Щодо церемонії нагородження медалістів, то вона вже традиційно відбудеться на Тернопільському стадіоні ім.Р.Шухевича, – повідомляє Файне місто.