11:30 | 8.06.2021
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Тернопільщина 

За ґратами без права внести заставу: судили жителя Кременеччини, який завдав ножових поранень батькам

tata 0 Views Прокоментуй!

Жителю села Білокриниця Кременецького району повідомлено про підозру за фактом незакінченого замаху на умисне вбивство двох осіб (ч. 3 ст. 15, п. 2 ч. 1 ст. 115 КК України).

Розслідуванням встановлено, що 29 травня цього року 22-річний чоловік  намагався вбити своїх батьків, завдавши їм ножові поранення у життєво важливі органи, але йому завадили односельці, які прибігли на крики потерпілих про допомогу. Зловмисника затримано й  повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду задоволено клопотання слідчого, погоджене з процесуальним керівником Тернопільської обласної прокуратури про обрання підозрюваному запобіжного заходу  у виді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення суми застави, повідомив у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.


Джерело: Тижневик “Номер один”

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