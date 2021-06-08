За ґратами без права внести заставу: судили жителя Кременеччини, який завдав ножових поранень батькам

Жителю села Білокриниця Кременецького району повідомлено про підозру за фактом незакінченого замаху на умисне вбивство двох осіб (ч. 3 ст. 15, п. 2 ч. 1 ст. 115 КК України).

Розслідуванням встановлено, що 29 травня цього року 22-річний чоловік намагався вбити своїх батьків, завдавши їм ножові поранення у життєво важливі органи, але йому завадили односельці, які прибігли на крики потерпілих про допомогу. Зловмисника затримано й повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду задоволено клопотання слідчого, погоджене з процесуальним керівником Тернопільської обласної прокуратури про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення суми застави, повідомив у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.



