У Тернополі тролейбуси тимчасово не курсуватимуть через “Збаразьке кільце”

У Тернополі зазнають змін маршрути деяких тролейбусів.

Через ремонт дороги від “Збаразького кільця” до “Гаївського” шляхопроводу, буде припинено рух електротранспорту від транспортної розв’язки вулиць 15 Квітня – вул. Протасевича – просп. Степана Бандери – Підволочиське шосе до вул. О. Довженка.

Тролейбуси не курсуватимуть там з 18:00 год. 18 червня до 06:00 год. 20 червня та з 06:00 год. 21 червня до 6:00 год. 22 червня.

Як повідомили на сайті міської ради, у цей період на цій ділянці проведуть регенерацію основи проїжджої частини та влаштування нижнього вирівнюючого шару асфальтобетону.

Рух приватного автотранспорту та автобусів не припинятиметься.

“Заздалегідь просимо жителів Тернополя з розумінням поставитись до ситуації, що склалася, і приносимо вибачення за тимчасові незручності. Звертаємося до водіїв з проханням бути максимально уважними в місцях проведення дорожніх робіт, дотримуватися вимог Правил дорожнього руху та звертати увагу на попереджувальні знаки”, – інформують в мерії.