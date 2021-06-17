Збори у Байковецькій громаді: жителі Соборного – проти зведення заводу із переробки відходів

У селі Соборне Байковецької громади на загальних зборах обговорювали питання будівництва на території ОТГ заводу з переробки відходів і вироблення теплової та електричної енергії.

Таку пропозицію подало німецько-українське товариство “Браун індастріал технолоджі”. На збори приїхали представники товариства, щоби розповісти про завод і технологію, за якою він має працювати.

Під час громадського обговорення жителів громади цікавили питання екології і вплив на їхнє здоров’я від роботи такого заводу. Заступник директора з проєктного розвитку «Браун індастріал технолоджі» Анатолій Скрега зазначив, що у планах встановлення чотирьох фільтраційних установок, які навіть запаху не пропускають.

Під час зборів представники німецько-українського підприємства запрошували двох жителів відвідати Німеччину, аби побачити, як працює подібний завод у Європі.

Однак учасників зборів не переконали слова представника німецько-українського товариства. Люди проголосували проти даних пропозицій, вони не хочуть, щоби поблизу їхнього села будували такий завод, адже не вірять, що у нашій країні будуть дотримуватись екологічних стандартів.

Голова Байковецької громади Анатолій Кулик у свою чергу повідомив, що подібні збори проведуть і в інших населених пунктах ОТГ, аби не втратити можливості і все ж визначити місце для будівництва заводу з виробництва теплової та електричної енергії.

Сніжана Матяш, Номер один.