У Тернополі відбулося чергове судове засідання за позовом Стадників щодо “Пантеону Героїв”

У Тернопільському міськрайонному суді відбулося засідання за позовом Олега Стадника, син якого Віталій Стадник загинув під час російсько-української війни. Чоловік судиться, щоб встановити на могилі сина надмогильну споруду індивідуального замовлення, а не таку, що передбачена проєктом “Пантеону Героїв” у Тернополі. Також позивач просить суд визнати незаконними рішення “Тернопільської ритуальної служби” щодо розміру земельної ділянки під поховання та встановлення надмогильних споруд.

Засідання вела суддя Тернопільського міськрайонного суду Ольга Герчаківська. Директор “Тернопільської ритуальної служби” Сергій Тлумацький та адвокат підприємства Назарій Редьква на суд не з’явилися, повідомляє Суспільне.

Треті особи у справі зі сторони відповідача — родичі загиблих захисників, похованих на Пантеоні Героїв. Адвокатка Діана Гнатюк представляє одну з матерів Надію Щирбу. Вона подала клопотання про перенесення розгляду справи, оскільки не всі сторони могли прийти на засідання. Причина в тому, що у цей час відбувалося вшанування загиблих захисників з нагоди Дня міста.

Сторону відповідачів захищав представник виконавчого комітету тернопільської міської ради Роман Друзюк.

“Заявлене клопотання підтримую, дійсно буде відбуватися молебень, який приурочений до Дня міста, а також до релігійного свята. Про цю обставину на момент попереднього судового засідання, коли узгоджували дату, не було відомо”.

“Я вважаю, що можна розглядати справу, тим більше, що свідок з’явилася. Відповідно до вимог цивільно-процесуального кодексу, свідки, які з’явилися на засідання, мають бути допитані”, — відповіла представниця Олега Стадника Оксана Притула.

Суддя вирішила продовжити розгляд справи та заслухати матір загиблого захисника Віталія Стадника та дружину позивача Олега Стадника Марію Стадник. Вона виступила у суді, як свідок.

“Сьомого жовтня 2022 року ми отримали свідоцтво про смерть, свідоцтво про поховання, в якому було зазначено як місце поховання Микулинецьке кладовище, одинарна могила, ділянка АТО. Свідоцтво про смерть та свідоцтво про поховання є підставою для встановлення надмогильної споруди на могилі сина. Відповідно до 25 статті також заборонено без згоди родини встановлювати іншу надмогильну споруду на могилі. Наша родина, враховуючи статтю 25, вирішила встановлювати надмогильну споруду. Для цього були запрошені архітектор та скульптор, майстер з виготовлення пам’ятника. І коли ми зустрілися з ними на кладовищі, то вони нам звернули увагу, що земельні ділянки, виділені для поховання, дуже млі і не відповідають розміром. Встановленим для поховання тіла людини. Інші родини також заявляли свої пропозиції. Чому з каменю-пісковику, а не з граніту, чому чорно-біла фотографія, чому тільки напис про дату народження і дату смерті, чому не буде прапора, чому немає лавочки?”.

Марія Стадник, свідок. Суспільне Тернопіль

Позицію третіх осіб — родичів загиблих військових, — озвучила Наталія Саломон. Вона звернулася до Марії Стадник.

“Ви кажете, що не були на зборах 14 травня. Я не знаю, бо в мене син загинув 13 травня 2023 року, я не була на цих зборах. Але нас підключили до групи після похорону мого сина. Пані суддя, мені скинули проєкт 18 травня 2023 року. — Свідок говорила, що вони не були присутні у травні на зборах, вони були присутні 25 серпня. — Я не була на тих зборах, але є інші матері і дружини, які неодноразово говорили, що Стадники були присутні. Так, вони були проти, але письмово вони не повідомляли. Вони хочуть на все письмові докази. А де їхні письмові докази, що вони проти уніфікації кладовища?”.

Наступне судове засідання суддя призначила на 5 вересня.