Тернопільщина втратила захисника Зіновія Крутів

Сержант Крутій Зіновій Петрович 01.05.1972 року народження, житель села Оришківці, помер 03.08.2024 в м. Дніпро. Він проходив військову службу по мобілізації із початку повномасштабного вторгнення. Повідомляє Копичинецька міська рада.

Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини.

Щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця Зіновія Петровича.

Він назавжди залишиться у пам’яті родини, колег, бойових побратимів, усіх, хто знав його.

Вічна Пам’ять і Слава Герою!

Bogdan Kelichavyi