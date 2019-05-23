У Тернополі відкрили почесне консульство Литовської Республіки

22 травня 2019 року в Тернополі відкрили почесне консульство Литовської Республіки. З благословення архієпископа Тернопільського і Кременецького Нестора чин освячення приміщення почесного консульства на вул. Шашкевича, 11 звершили прот. Михаїл Бугай і прот. Сергій Росіцький, – повідомляє прес-служба Тернопільської єпархії ПЦУ.

В офіційній церемонії взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Маріус Януконіс, віце-міністр закордонних справ Литовської Республіки Даріус Скусявічюс, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Микола Балтажи, Почесний консул Литви в Тернополі Ярослав Візняк та представники місцевої влади.

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