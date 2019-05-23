На Тернопільщині через шафу люди пішли до суду

До Чортківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернувся житель одного із сіл району у зв’язку необхідністю захисту його прав, як споживача в судовому порядку.

Для складення процесуальних документів та здійснення представництва інтересів особи у суді уповноважено адвоката Максима Каліннікова.

Як вбачається з матеріалів справи клієнт центру Ш. уклав договір – замовлення на виготовлення та монтаж шафи-купе, вартістю 13800 гривень. Згідно договору виконавець зобов’язувався змонтувати замовний виріб в термін до березня 2018 року. Замовник Ш. сплатив завдаток в розмірі 6000 гривень. У визначений строк відповідач не виконав замовлення, тому клієнту у місцевому центрі підготовлено претензію щодо повернення сплаченого завдатку. Однак і після цього відповідач не виконав замовлення, завдаток не повернув.

Згідно Цивільного кодексу України, договір є обов’язковий для виконання сторонами. Зобов’язання має виконуватись належним чином, відповідно до умов договору та вимог законодавства. Якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно ст. 693 ЦК України, якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Клієнт центру при подачі позову до суду не поніс судових витрат, оскільки, споживач, право якого порушене і який у зв’язку з цим подає позов, відповідно до норм Закону України «Про захист прав споживачів» звільняється від сплати судового збору.

Згідно рішення Чортківського районного суду, позов задоволено, стягнуто в користь громадянина Ш. 6000 гривень, внаслідок невиконання зобов’язання за договором.

Поділіться:











загрузка...