07:13 | 14.03.2023
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Новини Тернополя 

У Тернополі виставили на аукціон «Волгу»

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Запрошуємо взяти участь в аукціоні з приватизації окремого майна – автомобіль ГАЗ-31029 (ВО7415АМ), 1994 рік випуску.

Автомобіль ГАЗ-31029, тип – легковий седан – В, державний реєстраційний номер ВО7415АМ, номер шасі (рами, кузова) ХТНЗ10290R0220039, білого кольору, об’єм двигуна 2445 см3, вид палива – бензин або газ, повна маса 1840 кг, перебуває в неробочому стані.

💰 Стартова ціна — 1 000 грн;
⌛Прийом пропозицій до участі — до 29 березня, 20:00;
📅 Дата аукціону — 30 березня 2023 року;
📍 Локація — Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 32 (адреса реєстрації – м. Тернопіль, вул. Над Ставом, 10 ).

Детальніше👉 https://bit.ly/3LfnwqX

 

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