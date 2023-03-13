Плата за в`їзд на територію тернопільського ринку є незаконною

Тернопільський міськрайонний суд встановив, що плата за в’їзд на територію даного ринку є незаконною https://terminovo.te.ua/news/64829/. Про це повідомляє Андрій Чорний у соціальній мережі.

Однак, незважаючи на судове рішення, ТОВ «ВІП-МАРКЕТ» не припинив збір коштів, натомість у фіскальному чеку з’явилась нова назва послуги – «Оренда місця для загрузки і вигризки товару».

Слід зазначити що ніякого договору оренди комунальної земельної ділянки, на якій розташовано ринок, з Тернопільською міською радою немає.

Тобто так звана «адміністрація ринку» здає в оренду чужу земельну ділянку, без жодних правових підстав.

Повторно звернувшись до суду, рішенням Тернопільського міськрайонного суду ще раз було підтверджено безпідставність такої плати.

Справа № 607/8216/22 https://reyestr.court.gov.ua/Review/108703922