У Тернополі з 19 жовтня починають подавати тепло до шкіл, лікарень та інших соціальних закладів

У Тернополі з понеділка, 19 жовтня, розпочинають подавати тепло до закладів освіти, охорони здоров’я, культури та спорту, а також інших соціальних установ громади.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Насамперед опалення вмикатимуть у закладах, де перебувають діти, пацієнти та люди, які потребують особливої уваги й турботи. Зокрема, тепло подаватимуть до шкіл, дитячих садків і лікарень.

Рішення ухвалили у зв’язку зі зниженням середньодобової температури повітря та зверненнями керівників установ.

Як зазначив Сергій Надал, важливо забезпечити комфортні умови для дітей, пацієнтів і працівників соціальних закладів у холодну пору року.