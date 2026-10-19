У Тернополі з 19 жовтня починають подавати тепло до шкіл, лікарень та інших соціальних закладів
У Тернополі з понеділка, 19 жовтня, розпочинають подавати тепло до закладів освіти, охорони здоров’я, культури та спорту, а також інших соціальних установ громади.
Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
Насамперед опалення вмикатимуть у закладах, де перебувають діти, пацієнти та люди, які потребують особливої уваги й турботи. Зокрема, тепло подаватимуть до шкіл, дитячих садків і лікарень.
Рішення ухвалили у зв’язку зі зниженням середньодобової температури повітря та зверненнями керівників установ.
Як зазначив Сергій Надал, важливо забезпечити комфортні умови для дітей, пацієнтів і працівників соціальних закладів у холодну пору року.