У Тернополі на Збаразькому кільці Isuzu врізався в електроопору

У Тернополі на Збаразькому кільці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Isuzu. Аварія трапилася сьогодні вночі, близько 1:00. На щастя, ніхто не постраждав.

Як повідомили патрульні, водій Isuzu не впорався з керуванням, виїхав на бордюр і зіткнувся з електроопорою.

На керманича склали адміністративний протокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення — за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП.

Патрульні закликають водіїв бути уважними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості та стежити за дорожньою обстановкою.