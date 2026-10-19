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Новини Тернополя 

У Тернополі на Збаразькому кільці Isuzu врізався в електроопору

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У Тернополі на Збаразькому кільці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Isuzu. Аварія трапилася сьогодні вночі, близько 1:00. На щастя, ніхто не постраждав.

Як повідомили патрульні, водій Isuzu не впорався з керуванням, виїхав на бордюр і зіткнувся з електроопорою.

На керманича склали адміністративний протокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення — за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП.

Патрульні закликають водіїв бути уважними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості та стежити за дорожньою обстановкою.

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